L'actu de l'OL

Carlos Vicens voit grand : "L’OL mérite de disputer la Ligue des champions"

Suivez-nous sur Google
Carlos Vicens voit grand : "L’OL mérite de disputer la Ligue des champions"
DR OL

5e de Ligue 1 à la trêve, Lyon compte 3 points de retard sur le podium. Carlos Vicens estime qu’une qualification pour la prochaine Ligue des champions serait une grande réussite.

Interrogé sur ses objectifs dans son premier entretien à OL Play, Carlos Vicens a d’emblée parlé de Ligue des champions. Le nouvel entraîneur dit partager cette ambition avec les dirigeants lyonnais, qui lui ont rappelé l’histoire du club dans la compétition.

"Je crois que nous avons tous l’envie et l’ambition de ramener l’OL dans cette compétition. Par son histoire, sa tradition, ses supporters, sa ville et la dimension du club, l’OL mérite de la disputer."

Une qualification dès cette saison serait "une très grande réussite"

Relancé sur ce qui ferait de sa première saison une réussite, l’Espagnol a évoqué la prochaine édition. "Compte tenu du moment dans lequel nous nous trouvons et du niveau de compétitivité du championnat français, je pense que nous qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des champions serait une très grande réussite."

Après 10 journées, Lyon compte 17 points, contre 20 pour le Paris FC, 3e, et 21 pour Lille, 2e. Les Gones avaient pris 11 points sur 15 lors des 5 premières journées, puis 6 sur 15 lors des 5 suivantes. Dans le même temps, Marseille a pris 15 points sur 15 et devance désormais l’OL d’un petit point.

Tags :

Ligue des Champions

Carlos Vicens

OL

OLPLAY

interview

entraîneur

1 commentaire
Laisser un commentaire
avatar
Rlb le 10/11/2026 à 08:19

Ligue des champions, pour être ridicule comme Lille et Lens et bien d'autres auparavant.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Foot, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Foot est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.