Carlos Vicens voit grand : "L’OL mérite de disputer la Ligue des champions"

Interrogé sur ses objectifs dans son premier entretien à OL Play, Carlos Vicens a d’emblée parlé de Ligue des champions. Le nouvel entraîneur dit partager cette ambition avec les dirigeants lyonnais, qui lui ont rappelé l’histoire du club dans la compétition.

"Je crois que nous avons tous l’envie et l’ambition de ramener l’OL dans cette compétition. Par son histoire, sa tradition, ses supporters, sa ville et la dimension du club, l’OL mérite de la disputer."

Une qualification dès cette saison serait "une très grande réussite"

Relancé sur ce qui ferait de sa première saison une réussite, l’Espagnol a évoqué la prochaine édition. "Compte tenu du moment dans lequel nous nous trouvons et du niveau de compétitivité du championnat français, je pense que nous qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des champions serait une très grande réussite."

Après 10 journées, Lyon compte 17 points, contre 20 pour le Paris FC, 3e, et 21 pour Lille, 2e. Les Gones avaient pris 11 points sur 15 lors des 5 premières journées, puis 6 sur 15 lors des 5 suivantes. Dans le même temps, Marseille a pris 15 points sur 15 et devance désormais l’OL d’un petit point.