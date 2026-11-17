Tyler Morton va entamer sa rééducation après avoir été opéré de l’adducteur gauche la semaine dernière, a annoncé l’Olympique Lyonnais ce mardi 17 novembre.

L’intervention visait à traiter des douleurs qui revenaient régulièrement chez le milieu de terrain formé à Liverpool.

Le staff médical de l’OL accompagnera l'Anglais pendant sa convalescence. Le club fixe comme objectif de "retrouver les terrains dans le courant du mois de février", sans préciser de date de reprise de l’entraînement ni de retour en compétition.

Carlos Vicens devra donc composer son milieu de terrain sans Tyler Morton ces prochains mois. L'occasion de mettre en place son 3-4-3 avec Corentin Tolisso et un autre acolyte, à piocher entre Khalis Merah, Tanner Tessmann et Mads Bidstrup ? A moins que Paul Akouokou ne réalise un come-back tonitruant...

Tyler Morton rejoint une infirmerie déjà remplie, puisque Pavel Sulc et Loïs Openda sont aussi sur le flanc.