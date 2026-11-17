Le rendez-vous intervient quelques jours après la publication des premiers chiffres de l’exercice 2026-2027. Michele Kang et Michael Gerlinger tiendront une conférence de presse mercredi 18 novembre à 15h pour présenter leur vision et les avancées du projet. Elle sera diffusée gratuitement sur YouTube et OL Play.

Au-delà des intentions, cette prise de parole doit permettre de mieux comprendre la trajectoire économique du club. Le dernier communiqué trimestriel présente des signes encourageants, mais aussi des fragilités persistantes.

Des recettes en hausse, plusieurs activités en recul

Entre juillet et septembre, les produits d’activité atteignent 72,7 millions d’euros, en progression de 3 %, ventes de joueurs comprises. Hors transferts, les revenus augmentent de 10 %, à 33,2 millions.

Les droits TV et marketing soutiennent cette évolution, notamment grâce aux recettes européennes. À l’inverse, la billetterie domestique recule de 31 % et les partenariats de 20 %, avec des effets de calendrier et de reclassement comptable à prendre en compte.

Ces chiffres ne permettent toutefois pas de conclure à un retour à l’équilibre. Le document trimestriel ne détaille pas les charges, tandis que les cessions de joueurs représentent encore 39,5 millions d’euros, soit plus de la moitié des produits d’activité.

La DNCG reste en toile de fond

Les économies réalisées, les revenus à développer et la marge de manœuvre pour janvier constituent donc des questions centrales. L’OL reste soumis à un encadrement de sa masse salariale, décidé par la DNCG le 26 juin dernier.

Dans ce contexte, cette conférence peut se lire comme une occasion de montrer les progrès accomplis avant le prochain contrôle financier. Le club n’a cependant pas annoncé ce lien comme l’objectif du rendez-vous. La date de sa prochaine audition reste également à confirmer.