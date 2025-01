Deux clubs de football cambriolés près de Lyon

Dans la nuit du 21 au 22 décembre, les locaux de deux clubs amateurs, situés à quelques kilomètres l’un de l’autre, ont été cambriolés.

Les malfaiteurs ont ciblé deux clubs sportifs voisins dans le Beaujolais : le Football Club Pontcharra-Saint-Loup (FCPSL), à Vindry-sur-Turdine, et l’Amicale Sportive de Saint-Forgeux (ASSF). À Saint-Loup, le club house a été saccagé, avec des fournitures et une télévision volées. À Saint-Forgeux, les vestiaires et le local du club ont été retournés, emportant des tablettes numériques fournies par le district et des canettes de soda.

Les présidents des deux associations, qui se battent pour maintenir leur activité grâce au bénévolat, ont immédiatement porté plainte, précise Le Progrès. Si aucun suspect n’a pour l’instant été identifié, les similitudes entre les deux affaires laissent penser qu’elles pourraient être liées.