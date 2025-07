Karim Benzema (ex-OL) et Lyna Khoudri se sont mariés en Corse en toute discrétion

Selon Corse-Matin, Karim Benzema et Lyna Khoudri se sont mariés ce mardi dans domaine cinq étoiles situé dans le golfe d’Ajaccio alors que les premières rumeurs faisaient état d'un mariage le week-end dernier.

L’ancien joueur de l’OL et du Real Madrid a dit oui à l’actrice lors d’une cérémonie qui s’est déroulée dans la plus grande discrétion et en présence d’invités dont la liste n’a pas filtré.

Le couple avait été aperçu pour la première fois ensemble sur le tapis rouge du festival de Cannes. Leur relation aurait débuté en octobre 2022 mais n’a été révélée au grand jour que depuis le mois de mai dernier.

Il s’agira du deuxième mariage du footballeur originaire de Bron.