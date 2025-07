OL maintenu en Ligue 1 : Eagle Football révèle les chiffres qui ont convaincu la DNCG

Le changement de cap porté par Michele Kang et Michael Gerlinger, qui ont succédé à un John Textor discrédité, a permis de convaincre la DNCG, sans pour autant dissiper toutes les incertitudes.

Maintenu en Ligue 1 par la commission d’appel de la DNCG le 9 juillet, après une première décision de rétrogradation administrative, l’OL a dévoilé ce 11 juillet les chiffres qui ont rassuré les instances. "L’Olympique Lyonnais, à la suite de son audition par la commission d’appel de la DNCG […] souhaite faire un point sur sa situation financière", indique Eagle Football Group dans son communiqué.

"Les besoins sur l'exercice 2025/26 sont couverts par la trésorerie disponible sur les comptes bancaires du Groupe au 30 juin 2025, complétée par un apport de 87 M€ réalisé par les actionnaires d'Eagle Football Holdings", précise le groupe, ajoutant qu’une "garantie bancaire de 30 M€" est prévue pour couvrir d’éventuels besoins supplémentaires.

La DNCG a validé le budget présenté, tout en décidant d’un "encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutation". Eagle Football affirme que "la continuité d'exploitation n'est plus dépendante des opérations menées en lien avec la cession des parts détenues dans Crystal Palace et une introduction en Bourse sur le NYSE."

Selon le communiqué, les prévisions 2025/26 montrent une capacité à "couvrir l'ensemble des besoins d'exploitation, et de respecter les engagements financiers pris auprès des principaux fournisseurs et agents", y compris "le règlement des dettes sociales avec la mise en place d'échéanciers."

Enfin, le groupe rappelle qu’un accord a été trouvé avec l’UEFA sur les sanctions financières, sujet traité dans un communiqué distinct. Le prochain point d’étape est prévu le 28 juillet, date à laquelle le club communiquera sur l’exercice clos au 30 juin 2025.