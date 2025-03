La liste de l'équipe de France de France dévoilée ce jeudi, enfin le retour en grâce de Corentin Tolisso ?

Un moment très attendu par un certain Corentin Tolisso, en grande forme depuis le début de la saison et qui a mis toutes les chances de son côté pour effectuer son grand retour en Bleu. Il aligne les prestations de haut-niveau et l’arrivée de Paulo Fonseca sur le banc de l’OL ne semble pas l’avoir perturbé. Au contraire. Placé en numéro 10, plus haut sur le terrain qu’à son habitude, Corentin Tolisso a marqué cinq buts en cinq matchs, une première dans sa carrière. Grâce à cette position "qui lui plait bien", il peaufine ses statistiques en adressant aussi des passes décisives à ses coéquipiers : "Coco a la capacité d’entrer dans la surface, à comprendre le moment où il doit être proche de l’attaquant. Il sait quand attaquer en profondeur et sans le ballon, il travaille aussi beaucoup. Je lui fais vraiment confiance, c’est un leader", a salué le nouvel entraineur de l’OL après la prestation de son joueur face à Montpellier.

Cette forme, Corentin Tolisso la doit à son physique qui le laisse enfin tranquille : “Je me sens bien depuis le début du championnat. C'est bien pour moi et pour l'équipe. L'important c'est de continuer, d'être régulier sur le long terme et même le très long terme. Cet été, je me suis bien préparé physiquement et mentalement car avec la coupe d'Europe je savais qu'on allait enchaîner pas mal de matchs donc il fallait être prêt”, avait confié en octobre dernier le milieu de terrain, désormais devenu spécialiste du gainage.

Il faut dire que le natif de l’Arbresle a passé de nombreuses saisons à accumuler les pépins physiques, notamment une grave blessure au genou quand il évoluait au Bayern Munich en 2018. Depuis son retour à Lyon à l’été 2022, Corentin Tolisso a retrouvé petit à petit sa forme d’avant, se libérant également sur le plan mental grâce à la sophrologie. En 2024, il n’a raté que six rencontres avec l’OL sur les 45 matchs disputés par son équipe. Cette saison, il est un élément moteur du groupe, le deuxième joueur de champ le plus utilisé, et ses prestations pourraient le ramener aux portes de l’équipe de France.

"La liste, c’est dans un coin de ma tête bien sûr. On verra ce qui se passe mais c’est un objectif", a récemment rappelé le vice-capitaine de l’OL. Et Paulo Fonseca ne s’y trompe pas : "Corentin est un joueur extraordinaire qui travaille beaucoup pour l’équipe. Je suis vraiment confiant que s’il continue à ce niveau, il mérite l’équipe de France".

Mais voilà, les places sont chères. Lors du dernier rassemblement de l’année, en novembre, Didier Deschamps avait convoqué au milieu de terrain Mattéo Guendouzi, Eduardo Camavinga, N’Golo Kanté, Adrien Rabiot, Manu Koné et Warren Zaïre-Emery. Quel profil le sélectionneur pourrait-il supprimer pour faire de nouveau appel à Corentin Tolisso, dont le dernier match en Bleu remonte au 23 juin 2021.

Presque quatre ans ont passé et le numéro 8 de l’OL n’a jamais été aussi proche d’un retour à Clairefontaine.