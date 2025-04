OL féminin – Paris FC : une "répétition générale" avant Arsenal

Les Lyonnaises reçoivent le Paris FC ce samedi à 21h pour le compte de la 20e journée de Première Ligue. "C’est forcément une répétition générale", a annoncé Joe Montemurro, qui n’a eu que peu de temps pour préparer cette rencontre.

Car la trêve internationale est passée par là et plusieurs joueuses ne sont rentrées qu’en milieu de semaine à Lyon. "Je crois en mon équipe et peu importe qui jouera samedi, ce sera toujours conforme à nos standards", a assuré l’entraineur lyonnais, qui pourra compter sur le retour de Kadidiatou Diani, victime d’une commotion cérébrale avant la trêve.

Et les Lyonnaises devront sortir le grand jeu face au Paris FC, seule équipe à les avoir accrochées en championnat cette saison (0-0 au match aller, ndlr). "Ce sera un très beau match, elles ont une belle équipe avec de bonnes joueuses. Ce sera un gros challenge pour nous. On prépare ce match comme il se doit et on va jouer notre football", a analysé Joe Montemuro.

Et le technicien australien de poursuivre : "Même si on a atteint un premier objectif en étant assuré de la première place, notre mentalité fait qu’on veut toujours gagner des matchs et jouer à notre meilleur niveau. On veut continuer sur notre culture de la gagne et proposer du beau jeu".

Si le public regrettera l’absence remarquée de Wendie Renard, forfait, qui devait célébrer son 500e match sous les couleurs de l’OL féminin, une victoire lyonnaise permettra de ne pas gâcher totalement la fête au Groupama Stadium.