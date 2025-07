"John Textor, ton maitre et sponsor absolu" : Jean-Michel Aulas accuse le journaliste préféré des supporters de l'OL

Il a notamment lancé une pique à Florent Deligia, son ancien conseiller qui était resté au club pour tenir le même rôle avec l'homme d'affaires américain.

Mais ces derniers jours, c'est le journaliste de l'Equipe Hugo Guillemet qui est ciblé par JMA.

L'ancien président de l'OL lui reproche ce que de plus en plus de supporters disent sur les réseaux sociaux : une certaine proximité avec la direction sous John Textor, ce qui lui aurait permis d'avoir la primeur pratiquement systématique des infos mercatos, lui octroyant un statut d'idole chez beaucoup de fans lyonnais.

Et lorsqu'Hugo Guillemet a sorti un article pour indiquer que la DNCG faisait déjà les gros yeux à l'OL en 2022, avant la vente du club, Jean-Michel Aulas est sorti de ses gonds : "Hugo, vous souvenez vous de votre ‘publi-reportage ‘ quand vous voyagiez aux Bahamas avec John Textor et de votre 1er page de l’équipe le 3/06/2022 où vous annonciez l’arrivée de Foster Gilett comme repreneur de l’OL : Etrange ? Contentez vous de votre rôle de journaliste"

@leprogreslyon Hugo vous souvenez vs de votre ‘publi-reportage ‘ quand vous voyagiez aux Bahamas avec JT et de votre 1er page de l’équipe le 3/06 /2022 oú vous annonciez l’arrivée de Foster Gilett comme repreneur de l’OL : Etrange ? Contentez vous de votre rôle de journaliste — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) July 13, 2025

Et à un supporter qui tweetait "t’façon l’info mercato OL fiable sortira de Hugo Guillemet, comme toujours", JMA répondait astucieusement : "Peut être plus du tout comme avant, John Textor son maitre et sponsor absolu n'étant plus là !"

L'intéressé n'a pas directement répondu à ces attaques, il a seulement changé sa bio Twitter en "JT est mon maître et sponsor absolu".

Le mercato estival va être intéressant à suivre, ne serait-ce que pour voir si l'Equipe est toujours capable d'annoncer les transferts en exclusivité et les compositions de Paulo Fonseca à l'avance, ou si Michele Kang et Michael Gerlinger vont désormais verrouiller la communication.