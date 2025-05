Malaise à l’OL : le club n’a pas transmis son dossier européen à temps

Alors que l’OL peut mathématiquement décrocher un ticket continental en fin de saison, le club n’a pas transmis à temps à la FFF le dossier requis pour obtenir la licence UEFA indispensable à toute participation aux coupes européennes. Ainsi, le club a vu sa licence européenne retoquée.

Selon la Fédération française de football, plusieurs clubs ont été informés ces dernières semaines qu’ils pourraient être appelés à remplacer une formation défaillante, en cas de manquement administratif. Lyon est précisément visé, alors que les Rhodaniens pointaient à la 6e place après la victoire de Nice pour cette 32e journée de Ligue 1.

En cause, une erreur interne que l’OL ne conteste pas.

Le club reconnaît : "En raison d'un désalignement interne en matière de processus et d'exhaustivité des documents qui devaient être fournis, l'Olympique Lyonnais confirme que toutes les informations pour l'application n'ont pas été transmises à la FFF. Ces questions feront l'objet de plusieurs mesures internes et un processus de suivi minutieux a été mis en place en conséquence. Nous soumettrons rapidement l'ensemble des documents et informations attendus par la FFF et nous tenons à sa disposition pour la pleine résolution de ce dossier."

Ce manquement rappelle celui de Molenbeek, autre club du giron Eagle Football, récemment épinglé en Belgique pour des raisons similaires. Dans les deux cas, les dossiers devraient être régularisés à temps. Mais cet épisode fragilise un peu plus l’image d’un OL déjà sous surveillance de la DNCG.