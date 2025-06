OL Lyonnes : Jonatan Giráldez (ex-FC Barcelone) devient le nouvel entraîneur

Et ce n’est pas n’importe qui. Jonatan Giráldez a été nommé à la tête du banc lyonnais seulement un jour après l’annonce du départ de Joe Montemurro. L’ancien coach du FC Barcelone et du Washington Spirit s’est engagé pour une durée de trois saisons, soit jusqu’au 30 juin 2028.

A 33 ans, l'Espagnol a été élu Meilleur Entraîneur de Club au Monde par l’IFFHS en 2023 et il est devenu le plus jeune candidat nommé au titre de Meilleur Entraîneur de football féminin lors du Ballon d’Or 2024. Un palmarès impressionnant pour un club lyonnais qui a de grandes ambitions. "L’engagement de Jonatan envers l’excellence et la performance est inégalé. Son leadership, son sens tactique et son dévouement au développement des joueuses propulseront notre club à un niveau supérieur, tant sur le plan national qu’international", a indiqué Michele Kang, propriétaire majoritaire d’OL Lyonnes.

Sans hésitation, Jonatan Giráldez quitte les États-Unis et rejoint la capitale des Gaules. Après avoir battu les Lyonnaises en finale de Ligue des champions en 2024, réussira-t-il la mission de les ramener au sommet du football ?