Le futur maillot extérieur de l’OL a fuité !

Ces dernières années, les maillots de l’OL ont figuré parmi les préférés des supporters lyonnais. Et comme chaque fin de saison, la sortie de la nouvelle tenue est très attendue. Si le maillot principal n’a pas encore été officiellement dévoilé, le site Opaleak a révélé celui qui devrait être porté lors des matchs à l’extérieur.

Le sponsor Adidas et Emirates sont bien évidemment de retour sur un fond bleu foncé, donnant un aspect rétro. Le maillot est recouvert de lignes rouges et bleues, avec des détails blancs et rouges sur les manches.

Après la sortie du maillot collector pour les 75 ans du club, qui faisait un clin d’œil aux premières années de l’équipe lyonnaise, les graphistes ont sûrement voulu replonger les supporters les plus nostalgiques au début de l’histoire de l’Olympique Lyonnais.

En attendant de découvrir le maillot principal, cette nouvelle tunique ravira sans doute plus d’un fan.