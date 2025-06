Thiago Almada à l’OL : Jean-Pierre Caillot accuse encore John Textor d’avoir "détourné les règles"

Alors que le Stade de Reims jouera en Ligue 2 la saison prochaine, le président rémois ne décolère pas. Accusé d’avoir mené une fronde contre l’OL pour contester l’arrivée sous forme de prêt gratuit de Thiago Almada, Jean-Pierre Caillot est revenu sur ce dossier dans une interview accordée à France Bleu.

Après s’être justifié des mauvais résultats de Reims, Jean-Bière a adressé un petit tacle à John Textor : "Quand tu prends position par rapport à ce qui s’est passé à l’Olympique Lyonnais, qui a carrément détourné toutes les règles alors qu’il était en recrutement interdit ou contrôlé et qui fait venir des joueurs en jouant avec les textes et les règlements, tu te mets toute la communauté lyonnaise à dos. Donc on s’est mis des communautés extra rémoises sur le dos", a-t-il notamment déclaré.

Plusieurs clubs avaient déposé des réserves à l’issue de leurs rencontres face à l’OL, mais la LFP avait bel et bien validé l’arrivée de l’Argentin malgré les sanctions de la DNCG.