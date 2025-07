Face au RWDM Brussels, l’OL poursuit sa remise en jambe

Quatre jours après avoir battu le FCVB sous une pluie battante, les hommes de Paulo Fonseca reçoivent ce mercredi le RWDM Brussels (ex-Molenbeek), autre club de la galaxie Eagle.

L’occasion pour l’entraineur lyonnais, qui assistera au match depuis les tribunes car sa suspension vaut également pour les matchs amicaux, de s’offrir une nouvelle revue d’effectif.

Comme face à Villefranche, chaque mi-temps devrait permettre d’aligner une composition différente. On devrait donc revoir les jeunes Enzo Molebe et Alejandro Gomes Rodriguez et apercevoir pour la première fois sous le maillot lyonnais l'international portugais U20 Afonso Moreira, officiellement recruté mardi pour deux millions d'euros.

A l’inverse, le RWDM Brussels, qui a la particularité de ne pas avoir encore d’entraineur et qui sera dirigé par Nicolas Baquet le directeur de l’académie, compte déjà sept recrues. Les Belges pourraient être plus en jambe que les Lyonnais puisqu’ils ont déjà joué deux matchs amicaux en cette pré-saison.

La rencontre se déroulera à huis-clos, à 10h30 au Groupama OL Training Center.