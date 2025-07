OL-Majorque : ce Lyon encore expérimental a fière allure (4-0)

Ce mercredi en fin d'après-midi en Autriche, les Lyonnais disputaient leur 4e match amical de l'été face aux Espagnols de Majorque.

Privé de Malick Fofana, qui respecte un protocole commotion cérébrale (ou qui prépare son départ imminent ?), Paulo Fonseca avait aligné une attaque expérimentale avec Georges Mikautadze en pointe, alimenté en ballons par Ainsley Maitland-Niles et Afonso Moreira.

Le danger est d'abord venu d'Abner Vinicius. Visiblement déterminé à montrer qu'il peut être mieux qu'un simple remplaçant de Nicolas Tagliafico, le latéral brésilien a ouvert le score à la 15e minute, sur un centre de Maitland-Niles (1-0).

Cinq minutes plus tard, c'est Georges Mikautadze qui faisait le break. Bien lancé en profondeur par Clinton Mata, le buteur géorgien crochetait un défenseur puis ajustait le gardien espagnol (2-0).

Le festival se poursuivait avec le doublé d'Abner à la 29e minute. Cette fois, il reprenait un centre de Saël Kumbedi (3-0).

Et à la 37e minute, c'était au tour de Khalis Merah, la sensation lyonnaise de l'été, de marquer son premier but avec le groupe pro. Plein de sang-froid et de vivacité, le milieu de 18 ans ne tremblait pas dans la surface (4-0).

La seconde période permettait de donner du temps de jeu aux futurs remplaçants et aux jeunes.

Avec ce nouveau succès, l'OL commence à trouver ses marques. Qu'en sera-t-il samedi face au Bayern Munich, d'un autre niveau que les équipes affrontées jusqu'à présent ?