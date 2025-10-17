L'actu de l'OL

Hans Hateboer arrive à l’OL en tant que joker (officiel)

Hans Hateboer arrive à l’OL en tant que joker (officiel) - DR

C’est officiel en ce vendredi soir.

L’OL a annoncé l’arrivée en tant que joker de Hans Hateboer.

Le défenseur international néerlandais est prêté par le Stade Rennais jusqu’à la fin de la saison.

Formé au FC Groningue, avec lequel il remporte la Coupe des Pays-Bas, Hans Hateboer a également évolué pendant sept saisons à l’Atalanta Bergame entre 2017 et 2024, club avec lequel il a remporté la Ligue Europa. 

L’OL le présente comme un "défenseur polyvalent, capable d’évoluer sur le côté droit comme dans l’axe central".

A 31 ans, Hans Hateboer, qui avait rejoint le Stade Rennais à l’été 2024 pour un total de 29 apparitions sous le maillot breton, viendra renforcer le secteur défensif de Paulo Fonseca, alors que Clinton Mata et Moussa Niakhaté partiront à la CAN cet hiver.

Hans Hateboer aura-t-il le niveau après avoir été totalement mis sur la touche par son coach Habib Beye depuis le début de la saison, avec seulement 21 minutes de jeu ? Les supporters sont sceptiques.

1 commentaire
DMPP le 17/10/2025 à 19:39

Bonne nouvelle,et si autant de talents que les 2 jumeaux de boer,alors tranquilou,l'OL a fait la bonne pioche.Quitter le stade rennais,renait à Lyon Hans, c'est René qui l'a dit.

