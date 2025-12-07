Lorient-OL : les espoirs lyonnais douchés au Moustoir (1-0)

Le match débutait sous une pluie torrentielle au stade du Moustoir. Paulo Fonseca, de retour sur le banc après sa longue suspension, alignait à nouveau son 3-4-3-1 qui avait brillé contre Nantes.

La première grosse occasion était l'orientasse. A la 9e minute, une belle frappe de Jean-Victor Makengo était détourné du bout des gants par Dominik Greif.

Lyon était incapable de construire son jeu, asphyxié par le pressing lorientais.

Et Lorient était à nouveau proche d'ouvrir le score à la 35e minute, le sublime coup-franc de Pablo Pagis trouvait le poteau. Dans la foulée, Lyon se procurait enfin deux occasions coup sur coup, mais Yvon Mvogo repoussait les tentatives de Pavel Sulc et Mathys De Carvalho.

Les merlus étaient logiquement récompensés à la 39e minute. Sambou Soumano se baladait dans la surface puis servait Pablo Pagis, bien couvert par Ainsley Maitland-Niles, qui crucifiait Greif (1-0).

Le latéral anglais touchait le fond et creusait encore. Fautif sur le but, il récoltait un second carton jaune en l'espace de cinq minutes et laissait ses coéquipiers à 10.

En infériorité numérique, les Rhodaniens étaient condamnés à réaliser un exploit qui ne viendra jamais malgré quelques éclairs comme cette bicyclette de Corentin Tolisso à la 79e. Bien regroupé derrière, Lorient se contentait de gérer sa courte avance, et même de toucher le poteau une seconde fois sur un tir d'Arsène Kouassi.

Pour l'OL, cette défaite est une occasion loupée de recoller au podium.

Place à une parenthèse européenne avec la réception jeudi des Néerlandais de Go Ahead Eagles, avant celle du Havre dimanche après-midi.

FC Lorient-Olympique Lyonnais 1-0 (1-0)

Avertissements : Maitland-Niles (37' et 42') pour Lyon

Buts : Pagis (39') pour Lorient