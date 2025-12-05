"Un moment spécial" : après 9 mois de suspension, Paulo Fonseca fera son retour sur le banc de l’OL à Lorient

"C’est un moment spécial, je suis content de revenir sur le banc" a reconnu l’entraineur portugais, qui est devenu habitué des tribunes réservées aux journalistes depuis neuf mois, pour suivre les rencontres.

Paulo Fonseca s’est confié ce vendredi, lors de la traditionnelle conférence de presse d’avant-match : "Ces mois étaient difficiles mais on a eu une bonne gestion. Le contact avec les joueurs dans le vestiaire me manquait mais aussi parler avec eux pendant le match".

Et l’entraineur portugais de poursuivre : "Avoir des émotions depuis le banc, c’est totalement différent. Quand nous sommes dans cette position, loin des joueurs, c’est différent. Ce ne sont pas seulement les buts, mais vraiment tous les moments".

Sous la direction directe de Jorge Maciel, les Lyonnais n’ont pas démérité, affichant un bilan de 13 victoires, trois matchs nuls et huit défaites. A tel point que l’entraineur pourrait quelques fois regagner sa place en tribune : "J’aime beaucoup regarder le match en tribune, je le ferai peut-être sur certains matchs".

Le Portugais le promet, cette suspension lui a servi de leçon : "Je pense que si vous regardez les matchs d’Europa League, je suis resté sur le banc plus calme. C’était un entraînement pour la Ligue 1. Je suis expressif, je pense que c’est important, mais je veux être plus concentré sur notre équipe et pas sur les décisions de l’arbitre. Pour moi, ce qui est important, ce sont les personnes qui me connaissent. Elles savent que je suis quelqu’un de calme, émotif, mais je parle toujours d’équilibre émotionnel. J’essaye d’être émotionnellement équilibré. Je dois faire attention désormais, mais je serai la même personne".