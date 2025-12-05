C’était il y a 10 ans : l’OL jouait son dernier match à Gerland

L’OL jouait son dernier match au stade de Gerland. Ce jour-là, les Lyonnais recevaient le SCO d’Angers. Quelques 120 anciens joueurs avaient été conviés pour l’occasion, dont Sonny Anderson et Juninho. Un tifo avait été déployé en tribunes : "Tu es et resteras l’antre historique de l’OL".

Et malgré la ferveur, l’équipe, dirigée à cette époque par Hubert Fournier, et composée entre autres d'Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso et Anthony Lopes, s’était inclinée 2-0. Une défaite qui avait gâché la fête et qui avait enfoncé Lyon dans une crise portant à six le nombre de matchs consécutifs sans victoire. L’entraineur lyonnais avait été licencié quelques semaines plus tard.

Bruno Genesio avait été nommé sur le banc pour le remplacer. Et c’est lui qui avait coaché l’OL pour son premier match au Groupama Stadium, le 9 janvier 2016 contre Troyes. Le stade de Décines fêtera d’ailleurs ses 10 ans en janvier prochain. Des festivités sont d’ores et déjà annoncées.