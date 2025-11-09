OL-PSG : une dernière bataille avant la trêve

L’OL accueille le PSG ce dimanche à 20h45 pour le compte de la 12e journée de championnat. Avec seulement deux victoires en sept rencontres toutes compétitions confondues, les Lyonnais n’entament pas ce match avec beaucoup de sérénité.

Mais la force de caractère du groupe pourrait permettre à Paulo Fonseca de réaliser un joli coup face aux Parisiens qui sont loin de dominer le championnat cette année. D'autant que l'adversaire du soir se présentera affaibli, sans Ousmane Dembélé ni Désiré Doué. L'occasion peut-être d'effacer une stat' peu glorieuse : l'OL ne l'a plus emporté à domicile face au PSG depuis le 3 février 2019.

Mais l'entraineur lyonnais fait aussi face à certaines limites : un groupe éreinté par l'enchainement des matchs, le manque d'impact en attaque, accentué par l'absence de Malick Fofana et Pavel Sulc, ainsi que les suspensions d'Abner et Hans Hateboer.

Alors que la trêve internationale se profile, les Lyonnais vont livrer une dernière bataille, maillots floqués au style de Lugdunum, dans l'arène du Groupama Stadium.