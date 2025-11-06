Betis Séville-OL : Lyon (se) fait tourner en Espagne (2-0)

Au coup d'envoi, Paulo Fonseca ne s'en cachait pas. Sa composition d'équipe laissait comprendre que le déplacement en Espagne dans le cadre de la 4e journée de Ligue Europa devait surtout permettre aux jeunes de se montrer et aux cadres de souffler.

L'occasion pour Ruben Kluivert, Mathys De Carvalho et Martin Satriano d'obtenir du temps de jeu, à Khalis Merah de faire son retour dans le onze et à Enzo Molebe de gratter enfin des minutes.

Mais en face, le Betis en profitait, après une première demi-heure ennuyeuse. Ez Abde ouvrait le score à la 30e minute sur corner. Le Marocain reprenait victorieusement la déviation d'un partenaire sur ce coup de pied arrêté mal joué par la défense lyonnaise (1-0).

Incapables de relever la tête, les Rhodaniens encaissaient le but du break cinq minutes plus tard. Antony, qui revit loin de Manchester United, était à la réception d'un coup-franc, à nouveau mal négocié par Moussa Niakhaté et Abner. Et le Brésilien lobait astucieusement Dominik Greif (2-0).

Paulo Fonseca réagissait à la mi-temps en faisant entrer Nicolas Tagliafico et Afonso Moreira. Et malgré les entrées en jeu de Tyler Morton et Pavel Sulc en seconde période, l'OL ne parvenait pas à renverser la vapeur et à se montrer dangereux. Pire, Ruben Kluivert était tout heureux de voir la VAR aider l'arbitre à ne pas siffler pénalty après une intervention rugueuse sur Pablo Fornals à la 76e minute.

Ce premiers revers européen devrait être sans gravité pour la suite de la compétition. L'OL a-t-il suffisamment rechargé les batteries pour la réception du PSG ce dimanche soir ?

Real Betis Balompié-Olympique Lyonnais 2-0 (2-0)

Avertissements : Abner (24'), Tagliafico (90') et Moreira (90') pour Lyon.

Buts : Abde (30') et Antony (35') pour le Betis.