OL : un flocage spécial Lugdunum pour le choc face au PSG

Pour le choc face au PSG, les joueurs de l’OL porteront un maillot spécial.

Le club mise sur l’histoire de la ville pour transcender les acteurs du match. Pour descendre dans l’arène du Groupama Stadium, les hommes de Paulo Fonseca porteront un maillot avec un flocage mosaïque, qui rappellera l’époque romaine.

Les numéros resteront classiques, la version chiffres romains n’étant pas aux normes de la LFP. Une version qui aurait peut-être donné des sueurs froides à Benoit Bastien. L’arbitre du match aurait sans doute réfléchi à deux fois avant de mettre un carton rouge. 

Cette collection Lugdunum, avec ou sans chiffres romains, est d’ores et déjà commercialisée. Ces maillots au flocage spécial sont disponibles dans les OL Stores et sur la boutique en ligne de l’OL.

DMPP le 07/11/2025 à 15:19

A faire un album(sic) asterix sur le foot....Lutèce bien exact?....Lutetia parisiorum,à doha ils vont tomber du chameau.....3 points suffiront sans potion magique,pour le banquet quelques cornes bien pleines de beaujol pif dans le bouchon,allez expliquer ça à doha fan de thé pour célébrer une victoire,dans le bouchon????

