OL : un flocage spécial Lugdunum pour le choc face au PSG

Le club mise sur l’histoire de la ville pour transcender les acteurs du match. Pour descendre dans l’arène du Groupama Stadium, les hommes de Paulo Fonseca porteront un maillot avec un flocage mosaïque, qui rappellera l’époque romaine.

Les numéros resteront classiques, la version chiffres romains n’étant pas aux normes de la LFP. Une version qui aurait peut-être donné des sueurs froides à Benoit Bastien. L’arbitre du match aurait sans doute réfléchi à deux fois avant de mettre un carton rouge.

Cette collection Lugdunum, avec ou sans chiffres romains, est d’ores et déjà commercialisée. Ces maillots au flocage spécial sont disponibles dans les OL Stores et sur la boutique en ligne de l’OL.