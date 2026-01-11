Lille-OL : porté par Endrick, Lyon verra les 8e de finale de Coupe de France (1-2)

Pour ce second match de l'année, Paulo Fonseca pouvait enfin compter sur Endrick. L'attaquant brésilien prêté par le Real Madrid, très attendu par les supporters, était titularisé dans le Nord.

Mais c'est un autre lusophone qui se faisait remarquer d'entrée. A peine 49 secondes de jeu et Afonso Moreira ouvrait le score. Sur un long dégagement de Rémy Descamps, le gardien lillois ratait totalement sa sortie. L'ailier portugais jouait bien le coup et n'avait plus qu'à pousser le ballon dans le but vide (0-1).

Mais Endrick ne mettait pas 100 ans à montrer l'étalage de son talent. A la 5e minute, il décrochait une énorme frappe en dehors de la surface, repoussée in extremis sur le poteau par Arnaud Bodart.

Le Brésilien se montrait ensuite un peu trop perso, mais toujours dangereux.

Et à force de tergiverser, Lille égalisait à la 28e minute. Sur un cafouillage dans la surface et une intervention loupée de Descamps, Nathan Ngoy fusillait les cages lyonnaises (1-1).

Après la tempête lilloise, l'OL reprenait des couleurs. Et Endrick fêtait sa première avec un but à la 42e. Un centre de Moreira, prolongé par Corentin Tolisso, était repris par le prodige (1-2).

[📺 LIVE] 🇫🇷 #CoupedeFrance

👀 La première mi-temps d'Endrick en cam Iso !

🇧🇷 Le Brésilien déjà décisif ! pic.twitter.com/r10g0AjwHt — beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 11, 2026

En seconde période, le rythme baissait. Les Dogues se procuraient quelques occasions chaudes, tandis que les Rhodaniens avaient plus de mal à attaquer d'un bloc.

Adam Karabec manquait la balle de break à la 81e, le Tchèque ratait de peu la lucarne sur une frappe enroulée à l'entrée de la surface. Et heureusement sans conséquence, car Tiago Santos trouvait le poteau lyonnais à la 87e.

Score final : 1-2. Le tirage au sort des 8e de finale aura lieu mardi soir.

L'OL a désormais rendez-vous avec la Ligue 1. Dimanche prochain, la réception de Brest au Groupama Stadium clôturera la 18e journée de championnat.

LOSC-Olympique Lyonnais 1-2 (1-2)

Avertissements : Sulc (31'), Morton (32') et Descamps (90') pour Lyon

Buts : Moreira (1') et Endrick (42') pour Lyon. Ngoy (28') pour Lille