Ligue Europa : l’OL défiera le Celta Vigo en 8e de finale !
Le tirage au sort des 8e de finale s’est déroulé ce vendredi à la mi-journée au siège de l’UEFA.

Il y avait peu de suspense pour les Lyonnais, qui connaissaient déjà le nom de leurs deux adversaires potentiels compte-tenu de leur première place en phase de ligue : le Celta Vigo ou le LOSC.

Et le tirage au sort a réservé un choc face aux Espagnols du Celta, qui ont éliminé le PAOK Salonique lors des barrages. Le duel 100% français a donc été évité pour les hommes de Paulo Fonseca.

Les huitièmes de finale auront lieu le 12 mars en Espagne et le 19 mars à domicile.

Le tableau complet de la compétition a été tiré au sort. En cas de qualification, l’OL affronterait le vainqueur du duel Genk-Fribourg en quart de finale. 

