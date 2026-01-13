L’OL dans le trio de tête des meilleures affluences de Ligue 1

Alors que le Groupama Stadium célèbre ses 10 ans, l’enceinte de Décines fait partie des plus fréquentées de France.

Ce sont en tout 4,21 millions de spectateurs qui ont assisté aux matchs des 17 premières journées. "Un nouveau record depuis le passage à 18 clubs, soit une hausse de 8.000 spectateurs par rapport à la mi saison 2024-2025, date du précédent record à mi-parcours", note la LFP.

On apprend ainsi que l’OL fait partie des cinq clubs, avec l’OM, le PSG, Lille et Lens, à dépasser la barre des 35 000 spectateurs de moyenne par match.

L’OL arrive même deuxième du classement avec 49 216 spectateurs en moyenne, selon les chiffres publiés ce mardi. Le Stade Vélodrome est premier du classement avec 64 951 supporters en moyenne et le PSG complète le podium.

A noter enfin que la dynamique se confirme sur le terrain de la fidélisation. Avec 330.000 abonnés, soit 18.200 abonnés par club, deux nouveaux records d’abonnés en moyenne comme en cumulé sont aussi tombés.