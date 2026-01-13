L'actu de l'OL

Coupe de France : l'OL affrontera Laval en 8e de finale

Ce mardi soir, deux jours après sa qualification à Lille, l'OL a pris connaissance de son adversaire pour les 8e de finale de la Coupe de France.

Les joueurs de Paulo Fonseca devront affronter le Stade Lavallois, pensionnaire de Ligue 2. Un tirage au sort plutôt favorable pour Lyon, qui n'avait pas été gâté au tour précédent.

Le match se disputera le 3 ou 4 février, au Groupama Stadium.

Les autres affiches :
Toulouse (L1)-Amiens (L2)
Strasbourg (L1)-Monaco (L1)
Reims (L2)-Le Mans (L2)
Nice (L1)-Montpellier (L2)
OL (L1)-Laval (L2)
Bayeux (Régional) ou Marseille (L1)-Rennes (L1)
Lorient (L1)-Paris FC (L1)
Troyes (L2)-Lens (L1)

OL

Coupe de France

coupe de France 25-26

Laval

Lyondaube le 13/01/2026 à 20:25

Belle affiche 😅

