Coupe de France : l'OL affrontera Laval en 8e de finale

Les joueurs de Paulo Fonseca devront affronter le Stade Lavallois, pensionnaire de Ligue 2. Un tirage au sort plutôt favorable pour Lyon, qui n'avait pas été gâté au tour précédent.
Le match se disputera le 3 ou 4 février, au Groupama Stadium.
Les autres affiches :
Toulouse (L1)-Amiens (L2)
Strasbourg (L1)-Monaco (L1)
Reims (L2)-Le Mans (L2)
Nice (L1)-Montpellier (L2)
OL (L1)-Laval (L2)
Bayeux (Régional) ou Marseille (L1)-Rennes (L1)
Lorient (L1)-Paris FC (L1)
Troyes (L2)-Lens (L1)
🏆 𝐂𝐨𝐮𝐩𝐞 𝐝𝐞 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞— Olympique Lyonnais (@OL) January 13, 2026
Nous recevrons Laval pour les huitièmes de finale de @coupedefranceCA 🔴🔵 pic.twitter.com/mX0osuwx5k
