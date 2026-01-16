Mercato

L’OL prêt à acheter Martin Satriano pour s’en débarrasser ? - Lyon Foot

Martin Satriano est une victime collatérale de l’arrivée d’Endrick.

Selon Marca et L’Equipe, l’OL s’apprêterait à lever l’option d’achat de l’attaquant actuellement prêté par le RC Lens. Cette option d’achat s’élève à 4 millions d’euros. 

Une manœuvre pour mieux se débarrasser de l’Uruguayen, peu efficace devant le but. 

Martin Satriano pourrait être prêté dans la foulée au club de Getafe en Espagne. Une option d’achat pourrait être incluse dans le contrat.

DMPP le 16/01/2026 à 14:29

Gétafé,qu'est-ce que tu fais,la gaffe est faite,comme cet oiseau le martin pêcheur,il n'attrape pas la cage à tous les coups Mr Satriano,ce qui provoque son départ...euh son envol vers un autre horizon.

Romulus le 16/01/2026 à 12:55

Est-ce vraiment nécessaire de parler de ce généreux joueur en terme pareil (boulet)
tout ce qui est excessif est insignifiant
vous devez connaître cette phrase et devriez vous en inspérer, au lieu de systématiquement rechercher un titre méchamment provocateur
c’est nul

