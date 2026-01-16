L’OL prêt à acheter Martin Satriano pour s’en débarrasser ? 

Selon Marca et L’Equipe, l’OL s’apprêterait à lever l’option d’achat de l’attaquant actuellement prêté par le RC Lens. Cette option d’achat s’élève à 4 millions d’euros.

Une manœuvre pour mieux se débarrasser de l’Uruguayen, peu efficace devant le but.

Martin Satriano pourrait être prêté dans la foulée au club de Getafe en Espagne. Une option d’achat pourrait être incluse dans le contrat.