Contre Brest, l’OL ne veut pas gâcher la fête des 10 ans du Groupama Stadium

"Un match spécial" pour Paulo Fonseca puisque l’enceinte décinoise célèbrera son dixième anniversaire. Mais l’entraineur lyonnais ne s’y trompe pas : "Notre motivation ne doit pas changer malgré cette occasion particulière".

Concrètement, l’OL ne doit pas gâcher une chance de se rapprocher un peu du podium face à des Brestois actuellement 11e du classement.

Après deux prestations solides, à Monaco en championnat, puis à Lille en Coupe de France, les Lyonnais s’attendent à un match fermé : "Lors du dernier match contre Monaco, nous avions plus d’espaces pour nos transitions offensives. Contre Brest, l’équipe sera compacte et nous aurons moins de libertés".

Privé de Corentin Tolisso, "ce qui va changer les choses offensivement" de l’aveu de Paulo Fonseca, l’OL devrait pouvoir compter sur Endrick. "Mais je ne sais pas encore à quelle position il jouera", a confié le technicien portugais.

Surtout, l’équipe pourra compter sur son douzième homme, dans un stade qui devrait être bien rempli pour ses 10 ans. A l’OL, on s’attend "à une atmosphère magnifique".

Elle le sera encore plus si les Lyonnais ne gâchent pas la fête.