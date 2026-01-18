OL-Brest : en supériorité numérique, Lyon régale le Groupama Stadium (2-1)

Pour cette rencontre, Paulo Fonseca devait faire sans son meilleur joueur Corentin Tolisso, suspendu. Mais il pouvait évidemment compter sur Endrick, l'attaquant brésilien obsédé par le but. Ce dernier ne mettait pas une minute à s'infiltrer dans la surface après un pressing gagnant, mais le retour d'un défenseur l'empêchait de faire vibrer le Groupama Stadium, qui n'attendait que ça pour fêter dignement ses 10 ans.

Nicolas Tagliafico, capitaine du soir, faisait disjoncter Romain Del Castillo à la 19e minute. L'ailier formé à l'OL se vengeait d'une intervention de l'Argentin, et il était expulsé pour son tacle par derrière sur la cheville.

En supériorité numérique, Lyon peinait à se montrer concrètement dangereux. Endrick avait bien une balle de but mais il ratait son face-à-face.

C'est finalement Pavel Sulc, en grande difficulté jusque là, qui ouvrait le score à la 41e. Lancé en profondeur, le Tchèque effaçait Grégoire Coudert avant de marquer en force dans un angle fermé (1-0).

Juste avant la mi-temps, dans le temps additionnel, Abner, replacé eu milieu de terrain, s'offrait un superbe but d'une frappe déclenchée à l'entrée de la surface, et qui terminait dans la lucarne opposée (2-0).

L'OL continuait son show face à des Brestois regroupés en défense. Mais ne parvenait pas à inscrire le troisième but.

Et Brest en profitait pour réduire l'écart à la 87e. Sur un cafouillage dans la surface, Eric Dina Ebimbe fusillait Dominik Greif (2-1). Un dernier frisson sur une occasion bretonne à deux doigts du poteau lyonnais et c'était fini !

Avec cette victoire, Lyon se retrouve quatrième, à deux points du podium et de l'OM.

L'OL retrouvera la Ligue Europa ce jeudi, avec le fameux match contre les Young Boys que vous ne verrez pas, aucun diffuseur français n'est prévu à cause d'un sponsor du club suisse.

Olympique Lyonnais-Stade Brestois 2-1 (2-0)

Avertissements : Maitland-Niles (46') pour Lyon

Buts : Sulc (41') et Abner (45') pour Lyon. Dina Ebimbe (87') pour Brest.