"Mener le club vers un nouveau trophée" : l’OL a de fortes ambitions en coupe de France

Après un parcours plutôt tranquille jusqu’à présent, l’OL se prépare à un véritable choc en quart de finale de la Coupe de France.

Face à Lens, les Lyonnais vont tenter de décrocher un billet pour les demi-finales de la compétition qu’ils n’ont plus remportée depuis 2012.

Malgré une place de finaliste en 2024, l’OL veut aller encore plus loin pour cette édition 2026. "C’est une coupe importante, historique, mais aussi importante que toutes les compétitions où l'on figure", a souligné Nicolas Tagliafico.

Et l’Argentin de poursuivre : "Nous voulons atteindre à nouveau la finale et on a l’ambition de mener le club vers un nouveau trophée, nous allons nous battre pour remporter un titre qui fait tant rêver le club". 

