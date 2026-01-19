Noah Nartey à l’OL jusqu’en 2030 (officiel)

Après Endrick, c’est un jeune joueur âgé de 20 ans qui rejoint Lyon. Le club a annoncé ce lundi l’arrivée du milieu de terrain Noah Nartey, en provenance de Brondby, jusqu’au 30 juin 2030. Le montant du transfert atteint 7,5 millions d’euros, assorti de bonus pouvant atteindre 2,5 millions d’euros ainsi que d’un intéressement de 20% sur une éventuelle plus-value.

L’international espoirs danois est présenté comme l’un des jeunes talents les plus prometteurs du championnat danois. L’OL vante notamment "sa maturité, sa grande qualité technique et sa polyvalence au milieu de terrain".

"L’arrivée de Noah Nartey s’inscrit pleinement dans la stratégie de l’Olympique Lyonnais, qui entend s’appuyer sur des profils à fort potentiel, intégrés durablement au projet du club", précise un communiqué.