Coupe de France : l'OL défie "la meilleure équipe du championnat" pour une place en demi-finale

Après deux défaites consécutives, l’Olympique Lyonnais veut retrouver le chemin de la victoire. L’occasion se présente ce jeudi soir au Groupama Stadium, où les Lyonnais recevront le RC Lens à 21h10 pour les quarts de finale de la Coupe de France.

Dans une compétition à élimination directe, la marge d’erreur est inexistante. Face à une équipe lensoise solide cette saison et actuellement deuxième en championnat, les joueurs de Paulo Fonseca devront livrer une prestation solide pour poursuivre leur parcours.

En conférence de presse d’avant-match, l’entraîneur lyonnais s’est montré très respectueux de l’adversaire : "Le plus important, c’est de faire un bon match face à ce qui est selon moi, la meilleure équipe de notre championnat depuis le début de la saison. C’est une équipe très équilibrée, avec beaucoup de qualité et d’expérience. Pierre Sage a fait un superbe travail avec son groupe, ce sera un match très difficile pour nous et j’espère que ce sera un match compliqué pour Lens aussi. On va affronter une équipe différente et plus forte que celle que nous avons affrontée en début de saison".

Même prudence du côté de Nicolás Tagliafico, conscient de la qualité de l’équipe nordiste."Lens fait une belle saison et ça se reflète dans leur position au classement. Ils travaillent dur, on sait que ce sera un duel difficile, nous les avons déjà affrontés en début de saison. Ce sera un match qui se jouera sur des détails, il faudra donc faire attention à ces détails et travailler dur pour obtenir un résultat positif".

Le défenseur argentin insiste également sur l’importance de rester concentré malgré un calendrier chargé. "Nous nous préparons à chaque match avec la même intensité parce qu’on veut gagner chaque match. Les prochains temps vont être importants avec l'enchaînement de la Ligue 1, de la Coupe de France et de l’Europa League. On continue à travailler parce que le plus important pour nous c’est de gagner chaque match. On se concentre uniquement sur le match suivant, surtout avec l'effectif réduit que nous avons en ce moment avec les blessures".

Dans un Groupama Stadium qui devrait afficher une belle affluence, Lyon tentera de franchir une nouvelle étape et de poursuivre sa route vers la finale.