Deux jeunes individus ont été interpellés mardi soir à Meyzieu alors qu’ils tentaient de cambrioler le logement de deux joueurs de l’Olympique Lyonnais, selon des informations révélées par Le Progrès. Les faits se sont déroulés aux alentours de 21 heures.

Âgés de 18 et 19 ans, les deux joueurs, domiciliés dans l’Est lyonnais, ont vu leur appartement ciblé par des malfaiteurs encagoulés et munis d’un pied-de-biche. Alertée rapidement, la police est intervenue en quelques minutes seulement, surprenant les suspects en flagrant délit. Une réactivité facilitée par l’appel donné par l’une des victimes, alors qu’un concert se tenait simultanément à la LDLC Arena de Décines-Charpieu.

Les deux mis en cause, âgés de 19 ans et résidant à Villeurbanne, ont été retrouvés en possession de plusieurs objets dérobés, parmi lesquels des tablettes, un téléphone portable, une console de jeux et des vêtements de sport. Ils ont immédiatement été placés en garde à vue.

D’après Le Progrès, le logement aurait été identifié et signalé aux suspects par des connaissances du quartier. Une méthode malheureusement récurrente, le monde du football étant régulièrement la cible de cambriolages depuis de nombreuses années.