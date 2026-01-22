Classement des clubs les plus riches : l’OL sort du top 20 et dégringole

Sans surprise, le Real Madrid reste premier de ce classement réalisé par le cabinet Deloitte, avec un chiffre d’affaires record de 1,2 milliard d’euros. Avec 975 millions d’euros de revenus, le FC Barcelone occupe la deuxième place, devant le Bayern Munich.

Ce classement tient compte des droits tv, de la billetterie et des revenus commerciaux.

Le PSG est le premier club français et pointe à la quatrième place du classement, reculant d’une place malgré un chiffre d’affaires record de 837 millions d’euros.

Mais ce recul n’est rien comparé à la chute des deux autres clubs français. Respectivement 19e et 20e l’année dernière, l’Olympique de Marseille et l’Olympique lyonnais sont sortis du Top 20 du classement Deloitte.

Pire, les deux clubs sortent du top 30. En cause notamment, la baisse des droits TV pour la saison 2024-2025 qui pénalise fortement les clubs français, dont l’OL.