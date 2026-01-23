Le calendrier chargé de l’Olympique Lyonnais commence à laisser des traces. Après la victoire à Berne, les Lyonnais ont perdu un nouveau cadre de l’effectif. Sorti à la pause face aux Young Boys, Nicolas Tagliafico a été aperçu avec une botte au pied droit, laissant craindre une blessure.

"Nicolas Tagliafico est blessé pour un mois, il a une entorse de la cheville. Il a le même problème que Ruben Kluivert il y a quelques mois", a confirmé Paulo Fonseca.

L’incertitude demeure également autour d’Abner. "Pour Abner, nous verrons demain s’il pourra venir avec nous à Metz, mais je pense que ce sera difficile. En défense, nous avons d’autres possibilités, nous allons décider demain laquelle sera la meilleure", a poursuivi l’entraîneur portugais.

Déjà privé d’Ernest Nuamah et de Malick Fofana, l’OL devra composer avec un effectif diminué pour ce déplacement en Ligue 1, obligeant Paulo Fonseca à revoir ses options dans certains secteurs.