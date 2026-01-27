Autres clubs

Un maillot en édition limitée spécialement créé par Kappa pour l’ASVEL Foot

Un maillot en édition limitée spécialement créé par Kappa pour l’ASVEL Foot
Un maillot en édition limitée spécialement créé par Kappa pour l’ASVEL Foot - DR

Après plus de 19 000 votes, cinq clubs amateurs ont remporté un maillot Kappa 100% personnalisé qui sera mis en vente en édition limitée.

Pour ce projet intitulé La surface de création, le club villeurbannais ASVEL Foot a été sélectionné. 

"La Surface de Création célèbre la diversité et la passion du football amateur en offrant aux équipes l'opportunité de concevoir des maillots entièrement personnalisés, en collaboration directe avec les équipes créatives de Kappa et INTERSPORT. Ces maillots incarnent ainsi leur histoire, leur ville et leur quotidien. Cet espace est une invitation à imaginer le maillot dont les clubs ont toujours rêvé et à faire rayonner sur le terrain une identité unique, entre fierté locale et esprit collectif", expliquent les deux groupes dans un communiqué.

Pour cette création unique, ASVEL Foot a misé sur la couleur verte, chère à l’identité ASVEL. Un clin d’œil a également été fait aux gratte-ciels villeurbannais. 
Ce maillot collector sera officiellement mis en vente à partir du 2 février prochain, sur le site internet intersport.fr ainsi que dans le magasin INTERSPORT de la Part-Dieu à Lyon. 

Les supporters de l’ASVEL Foot devront débourser 95 euros.

Tags :

ASVEL Foot

Kappa

Intersport

maillot collector

édition limitée

0 commentaire
Laisser un commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Foot, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Foot est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.