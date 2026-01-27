Un maillot en édition limitée spécialement créé par Kappa pour l’ASVEL Foot

Pour ce projet intitulé La surface de création, le club villeurbannais ASVEL Foot a été sélectionné.

"La Surface de Création célèbre la diversité et la passion du football amateur en offrant aux équipes l'opportunité de concevoir des maillots entièrement personnalisés, en collaboration directe avec les équipes créatives de Kappa et INTERSPORT. Ces maillots incarnent ainsi leur histoire, leur ville et leur quotidien. Cet espace est une invitation à imaginer le maillot dont les clubs ont toujours rêvé et à faire rayonner sur le terrain une identité unique, entre fierté locale et esprit collectif", expliquent les deux groupes dans un communiqué.

Pour cette création unique, ASVEL Foot a misé sur la couleur verte, chère à l’identité ASVEL. Un clin d’œil a également été fait aux gratte-ciels villeurbannais.

Ce maillot collector sera officiellement mis en vente à partir du 2 février prochain, sur le site internet intersport.fr ainsi que dans le magasin INTERSPORT de la Part-Dieu à Lyon.

Les supporters de l’ASVEL Foot devront débourser 95 euros.