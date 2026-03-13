OL Lyonnes

Coupe LFFP : pourquoi la finale entre OL Lyonnes et le PSG est délocalisée à Abidjan

Pour sa première édition, la finale de la coupe LFFP, opposant OL Lyonnes et le PSG, se déroulera en Côte d’Ivoire ce samedi à 18h30. 

Alors que les supporters avaient rapidement annoncé leur intention de boycotter ce déplacement, le choix de la Ligue féminine de football professionnel interpelle.

Il faut dire que ce voyage en avion de plusieurs heures, dans un pays où certains vaccins spécifiques sont obligatoires, tombe en plein milieu d’un calendrier chargé pour les Lyonnaises, qui jouent en ce mois de mars un match tous les trois jours. 

Mais la LFFP estime que cette délocalisation donnera un maximum de visibilité au football féminin : "Cette délocalisation et la diffusion sur la chaîne L’Équipe sont des indicateurs forts de notre volonté de développer au maximum la visibilité et la puissance du football féminin professionnel français", a défendu Jean-Michel Aulas, le président de la ligue féminine.

L’objectif est également de renforcer les liens sportifs entre la France et l’Afrique, alors que la Côte d’Ivoire entend donner un coup d’accélérateur au développement du sport féminin.

Cette délocalisation ravit en tout cas Tabitha Chawinga : "Je pense que les habitants d'Abidjan verront un match magnifique. Quitter la France pour aller jouer en Afrique, ce n'est pas toujours facile, mais je sais que le public africain aime le beau football. Y jouer avec un club comme OL Lyonnes, c'est un rêve pour moi", a commenté l’internationale malawite. 

Reste à savoir si cette finale, diffusée à 18h30 et opposant deux grandes équipes rivales du championnat de France, sera un carton d'audience.

avatar
Grbz le 13/03/2026 à 11:04

Il n'a vraiment QUE des idées pertinentes ce M.Aulas

avatar
Vendredi le 13/03/2026 à 10:25

Vraiment, ils ont du pognon à foutre en l'air, allez si loin, pour faire un match de foot, il ne doit pas avoir assez de stades en FRANCE

