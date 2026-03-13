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"Nous étions un peu trop marseillais" : le mea culpa de Ligue 1+ après le match OM-OL

"Nous étions un peu trop marseillais" : le mea culpa de Ligue 1+ après le match OM-OL
"Nous étions un peu trop marseillais" : le mea culpa de Ligue 1+ après le match OM-OL - Lyon Foot

Cela avait fortement agacé les supporters lyonnais devant leur poste de télévision le soir de l’Olympico.

 Quinze jours après le choc entre l’OM et l’OL qui a tourné en faveur des Marseillais, Ligue 1+ a reconnu avoir été "un peu trop marseillais" ce soir-là.

Dans un article publié dans l’Equipe, consacré aux "amours cachées des commentateurs de foot", Jérôme Cazadieu, le responsable de Ligue 1+, s’est montré honnête et a reconnu une erreur : "Même si nous n’étions pas partisans, nous étions un peu trop “marseillais”. C’est un point de vigilance sur lequel on devra être attentifs".

Il faut dire que Benoit Cheyrou, ancien joueur de l’OM, était en charge des commentaires de la rencontre, tandis que deux autres anciens marseillais, Souleymane Diawara et Adil Rami, étaient en plateau. Sans aucun ancien lyonnais en face pour contre-balancer l’euphorie phocéenne.

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commentateurs

3 commentaires
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LeLyon le 13/03/2026 à 17:24

Bande de grosse tête de z.b!!!

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IGNOBLE et IMPARDONNABLE le 13/03/2026 à 16:37

Chaine pourrie à boycotter totalement !

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DMPP le 13/03/2026 à 16:28

Et puis,Mr Macron supporter de l'OM,ça en rajoute une couche,mais rien ne dépassera le pqsg de nasserà doha,qui j'espère sera éliminé à chelsea,méssieurs les anglais tirez les premiers......

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