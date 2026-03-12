Supporters

Ligue Europa : des supporters de l'OL violemment pris à partie par des ultras du Celta

Des incidents ont éclaté mercredi soir dans le centre-ville de Vigo, entre des ultras du Celta Vigo et des supporters lyonnais.

Alors que 600 fans de l’OL sont attendus en Espagne pour le match d’Europa League, des affrontements ont eu lieu mercredi soir près d’un bar, rapporte El Correo Gallego.

Selon le média espagnol, les supporters lyonnais ont été repérés par une cinquantaine d’ultras du Celta, armés de bâtons, avant d’être violemment pris à partie.  

Une bagarre aurait ensuite éclaté entre les deux groupes, alors que plusieurs supporters lyonnais ont tenté de se réfugier dans le bar. Les forces de l’ordre sont intervenues pour mettre fin aux échauffourées. 

Selon El Correo Gallego, les affrontements ont fait trois blessés.

