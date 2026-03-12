Celta Vigo-OL : en supériorité numérique, Lyon arrache un nul important (1-1)

A la recherche d'une victoire depuis bientôt un mois, l'OL espérait enfin se relancer ce jeudi à Vigo. Le 8e de finale aller de Ligue Europa était une nouvelle étape dans le calendrier très chargé des hommes de Paulo Fonseca.

Face aux blessures, le technicien portugais devait aligner Steeve Kango, 0 minute en professionnel, au poste de latéral droit.

Les Espagnols frappaient les premiers. A la 25e minute, un contre prenait la défense rhodanienne en défaut, et Javi Rueda n'avait plus qu'à conclure sur un joli centre de Williot Swedberg (1-0).

Côté lyonnais, Endrick et Roman Yaremchuk se trouvaient difficilement.

A la 54e minute, Borja Iglesias était expulsé pour un coup de coude au visage donné à Clinton Mata. Une aubaine que l'OL mettra du temps à saisir.

En supériorité numérique, Lyon s'en remettait à son bizut puisque Steeve Kango trouvait le poteau à la 73e minute sur une lourde frappe.

La série noire de l'infirmerie se poursuivait, avec Rémi Himbert, obligé de sortir à peine 20 secondes après son entrée en jeu. Le jeune attaquant s'est blessé à la cheville sur son premier contact.

A force de pousser, l'OL parvenait à faire craquer le Celta Vigo. A la 87e, Endrick, muet depuis de longues semaines, marquait pour son premier match européen avec sa nouvelle équipe, d'une grosse frappe sur laquelle le gardien adverse se trouait (1-1).

Le match retour aura lieu jeudi prochain au Groupama Stadium. Entretemps, il faudra se déplacer au Havre ce dimanche après-midi.