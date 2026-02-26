Supporters

Les supporters de l'OL interdits de déplacement à Marseille

Les supporters de l'OL interdits de déplacement à Marseille

Il fallait s’en douter compte-tenu de la rivalité qui existe entre les deux équipes.

Les supporters de l’OL seront interdits de déplacement à Marseille ce dimanche.

Un arrêté a été publié par le ministère de l’Intérieur.

Les autorités justifient cette décision par "les déplacements de l’OL très fréquemment source de troubles à l’ordre public du fait du comportement violent de certains supporters" et par "les comportements violents de certains supporters de l’OL lors des rencontres à domicile". 

Les supporters lyonnais ont donc pour interdiction d’accéder au stade Vélodrome, de circuler dans le centre-ville de Marseille, d’autant que "la mobilisation des forces de l’ordre ne saurait suffire à prévenir les risques de débordements". 

L’arrêté prendra effet le dimanche 1e mars toute la journée.

