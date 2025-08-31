OL-OM : sans numéro 9, Lyon a pu compter sur un but contre-son-camp (1-0)

En l'absence de numéro 9, plusieurs Lyonnais se muaient en avant-centre de substitution contre l'OM au Groupama Stadium, visiblement galvanisés par le nom de Bernard Lacombe qu'ils portaient tous dans le dos.

A la 15e minute, Abner voyait sa reprise de volée être bien repoussée par Geronimo Rulli. Très offensif, le latéral brésilien était, cinq minutes plus tard, l'auteur d'une grossière simulation dans la surface, pour tenter d'obtenir un penalty.

Le tournant du match, c'était l'expulsion de Cj Egan-Riley à la 29e minute. Marseille souffrait face aux coups de butoir de Lyon, et le défenseur anglais fauchait Malick Fofana qui partait au but.

Un avantage qui permettait à l'OL de poursuivre son travail offensif, mais Geronimo Rulli était chaud, notamment sur cette lourde frappe de Malick Fofana avant la mi-temps que l'Argentin détournait en corner.

En seconde période, les incursions et les centres se multipliaient. Mais à chaque fois, il manquait un véritable buteur pour bien se placer et couper les trajectoires… Et c'est même Marseille qui se procurait les meilleures occasions ! Mais Pierre-Emile Hojbjerg (63e) et Hamed Junior Traoré (68e) se heurtaient à un Rémy Descamps impérial.

C'est finalement sur un but-gag à la 88e minute que Pavel Sulc faisait exploser de joie le stade. Nicolas Tagliafico reprenait un centre et trouvait la barre, et le Tchèque avait bien suivi, poussant Leonardo Balerdi à la faute.

Après la trêve internationale, il faudra se déplacer à Rennes le 14 septembre. D'ici là, l'OL aura probablement recruté un attaquant ou deux.

Olympique Lyonnais-Olympique de Marseille 1-0 (0-0)

Avertissements : Abner (22') et Sulc (80') pour Lyon

Buts : Balerdi contre-son-camp (88') pour Lyon