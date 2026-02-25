L'actu de l'OL

Des joueurs de l'OL en dédicace : plusieurs centaines de supporters ont répondu présents avant l’Olympico (PHOTOS) - Lyon Foot

A quelques jours du choc entre l’OL et l’OM, une séance de dédicaces était organisée ce mercredi après-midi au centre commercial Aushopping Porte des Alpes à St Priest. 

Cinq joueurs de l’OL étaient présents pour rencontrer les supporters, venus en nombre pour obtenir un autographe et une photo.

Si le champion du monde argentin Nicolas Tagliafico a été très sollicité, les supporters n’ont pas hésité à adresser leurs encouragements aux jeunes Mathys de Carvalho et Rémi Himbert. Adam Karabec s’est également prêté au jeu des signatures, tout comme la toute dernière recrue, Roman Yaremchuk

Après de longues minutes d’attente, les fans lyonnais ont pu chacun leur tour faire dédicacer un maillot, une photo, parfois même des ballons ou des chaussures. Sans oublier de motiver les joueurs pour la fin de la saison. 

Malgré la cohue, adultes et enfants sont tous repartis avec le sourire aux lèvres et des souvenirs plein la tête.  

