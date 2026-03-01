L’OL à Marseille pour un choc où "chaque détail compte"

L’Olympique lyonnais se déplace à Marseille dans le cadre d’un Olympico à grand enjeu, entre le 3e et le 4e du classement.

Après leur défaite à Strasbourg, les Lyonnais espèrent repartir sur une nouvelle dynamique tout en rejetant la pression sur les coéquipiers d’Amine Gouiri : "Nous savons que Marseille veut être troisième, voire deuxième. C’est pourquoi nous ne voulons pas mettre cette pression sur notre équipe. Nous avons de la pression, comme à chaque match, et Marseille en a aussi : s’ils ne gagnent pas, ils se retrouveront à huit points", a insisté Paulo Fonseca.

Car c’est bien l’OL qui est actuellement troisième avec cinq points d’avance sur l’adversaire du soir. Cette rencontre promet donc d’être très disputée et "la clé sera forcément tactique", selon Corentin Tolisso. "L’intensité dans les duels sera très importante. Il faudra être beaucoup plus performant que contre Strasbourg, mettre plus d’impact, plus de rigueur et plus de concentration. Dans ce type de rencontre, chaque détail compte. À nous d’être au niveau dans tous les aspects du jeu", a analysé le capitaine, qui met tout de même en garde son équipe. "On n’est pas dans la panique : on n’a perdu qu’un match mais il ne faut surtout pas en perdre deux d’affilée".

Quoiqu’il arrive ce dimanche soir au Vélodrome, pour la première du nouvel entraineur Habib Beye à domicile, Lyon restera troisième. "Nous avons cinq points d’avance aujourd’hui. Ce n’est pas un avantage confortable, mais c’en est un. Nous savons que nous serons toujours troisièmes à la fin du match, ce qui est positif".

Attention malgré tout à ne pas gaspiller des points en route, alors que le championnat se termine en mai prochain. Et Paulo Fonseca de prévenir : "C’est toujours difficile de jouer contre Marseille, qui a beaucoup de qualités. Ils ont une équipe forte, qui n’est pas dans un très bon moment, mais avec un nouvel entraîneur. C’est un match qu’ils ont besoin de gagner. Pour toutes ces raisons, ce sera un match très difficile, mais nous sommes prêts".