OL-Paris FC : "Tous les matchs sont difficiles"

Alors que l’Olympique Lyonnais reste sur une troisième défaite consécutive après le revers face au RC Lens, les joueurs de Paulo Fonseca affrontent ce dimanche le Paris FC à 20h45. En quête de retrouver le chemin de la victoire, les Lyonnais devront une nouvelle fois composer avec un effectif réduit face à une équipe qui avait réussi à revenir de trois buts de retard lors du match aller.

En conférence de presse, Paulo Fonseca s’est montré prudent face à cet adversaire : "Ils ont changé d’entraîneur, c’est un entraîneur très expérimenté. C’est très difficile de jouer contre les équipes d'Antoine Kombouaré. Tous les matchs sont difficiles", a déclaré le technicien portugais.

L’entraîneur lyonnais insiste également sur l’importance de bien gérer la récupération et l’organisation de l’équipe avant cette rencontre : "En ce moment, le principal est de bien se reposer et de penser à nos joueurs, à ce que nous pouvons faire. Il faut réfléchir à la structure que nous pouvons mettre en place. Nous voulons bien étudier les situations pour être sûrs de ce que nous allons faire", a-t-il poursuivi.

Avec seulement deux points d’avance sur l’Olympique de Marseille au classement, l’OL n’aura pas le droit à l’erreur face au 14e de Ligue 1.