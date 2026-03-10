L'actu de l'OL

Rémi Himbert signe son premier contrat professionnel avec l’OL (officiel)

Rémi Himbert signe son premier contrat professionnel avec l’OL (officiel) - DR Lyubomir Domozetski

Sa prolongation était forcément dans les tuyaux.

Rémi Himbert a signé son premier contrat professionnel avec l’OL. C’est ce qu’a annoncé le club ce mardi. Le jeune attaquant de 18 ans s’est engagé pour deux saisons, jusqu’au 30 juin 2028. 

Arrivé en 2023 à l’Academy, Rémi Himbert a toujours été très performant dans les catégories jeunes. 

Après des débuts en Ligue 1 face à Brest en janvier dernier, l’attaquant s’est illustré en inscrivant son premier but en Europa League contre le PAOK Salonique lors de sa première titularisation.

Depuis, Rémi Himbert, dont le profil plait beaucoup à Paulo Fonseca, totalise déjà 10 apparitions en professionnel, pour trois passes décisives et deux buts face à Marseille au Vélodrome puis contre Lens en Coupe de France.

"Fidèle à son ADN, l’Olympique Lyonnais poursuit son engagement en faveur des talents issus de son Academy, à l’image cette saison de l’éclosion de Khalis Merah, Mathys De Carvalho ou Adil Hamdani", a commenté le club dans un communiqué.

