Coupe de France : le Groupama Stadium en plan B pour la finale ?

Le Groupama Stadium pourrait accueillir la finale de la Coupe de France le 23 mai prochain. Selon des informations révélées par L'Équipe, l’enceinte lyonnaise est envisagée comme solution de repli si la rencontre ne peut finalement pas se tenir au Stade de France.

Cette possibilité intervient après l’élimination de l’Olympique Lyonnais en quart de finale face au RC Lens, jeudi dernier.

Initialement prévue le samedi 23 mai à Saint-Denis, la finale de la Coupe de France est menacée par d’importants travaux liés au projet du Grand Paris. La fermeture des lignes RER B et RER D, principales voies d’accès au Stade de France pour les spectateurs, rendrait l’organisation de l’événement très compliquée à cette date.

Face à cette situation, deux options ont été étudiées par la Fédération Française de Football. Avancer la finale au vendredi 22 mai afin de pouvoir la maintenir au Stade de France, ou conserver la date du 23 mai mais délocaliser la rencontre au Groupama Stadium.

Le président de la FFF, Philippe Diallo, a expliqué privilégier la première solution. "Le Stade de France a une portée symbolique pour la Coupe de France. C’est celui des Bleus, mais aussi traditionnellement celui de la finale. Il bénéficie de ce caractère de neutralité très important d’un point de vue d’éthique sportive", a-t-il indiqué. "On aurait un plan B, comme lorsqu’il y a eu les Jeux olympiques à Paris en 2024. À l’époque, on était allé à Lille", a continué Philippe Diallo.

La décision définitive devrait être prise dans les prochains jours, le temps pour la Fédération d’ajuster le calendrier et de vérifier la disponibilité des diffuseurs.