La présidente de l'Olympique Lyonnais et d'OL Lyonnes s'est vu décerner le trophée "Champions de l'égalité des genres, de la diversité et de l'inclusion” de la part du CIO.

Cette candidature avait été portée par le bureau exécutif du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) auprès du comité international.

Ces trophées avaient pour objectif de rendre hommage "au travail exceptionnel des actrices et acteurs du changement qui sont déterminés à promouvoir l'égalité des genres, la diversité et l'inclusion dans et par le sport".

Michele Kang a été choisie pour sa vision et son œuvre au quotidien pour l’égalité des genres dans le sport, que cela soit au niveau de la performance, de la visibilité ou encore de la valeur économique.

La femme d’affaires américaine a été reçue lundi par Amélie Oudéa-Castéra, la présidente du CNOSF.