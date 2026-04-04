68 équipes réunies pour un grand tournoi de football à Meyzieu

Ce sont 68 équipes qui vont s’affronter dimanche et lundi au stade des Servizières de Meyzieu.

Le plateau sera composé de 24 équipes en catégorie U9, 36 en catégorie U11 et 8 équipes en catégorie U13 féminine.

Ces équipes défendront leurs couleurs pour se qualifier pour la grande finale organisée les 19 et 20 mai à l’Allianz Riviera de Nice où seront attendus des jeunes issus de clubs professionnels comme l’OGC Nice, l’OM ou Montpellier.

Ce tournoi, qui constitue le plus grand rassemblement de jeunes footballeurs et footballeuses amateurs en France, avec au total 608 clubs engagés et près de 7 000 jeunes âgés de 8 à 13 ans, est aussi une occasion pour les organisateurs de sensibiliser les jeunes au tri des déchets chimiques et aux pratiques de recyclage au sein du village Rekupo EcoDDS.

Le calendrier des matchs :

Dimanche 5 avril : 10h-17h, catégories U9 masculine et U13 féminine

Lundi 6 avril : 10h-17h, catégorie U11 masculine.