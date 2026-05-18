Troisième tour, barrages, adversaires : comment l’OL va devoir obtenir sa place en Ligue des Champions

Concrètement, les Lyonnais devront s’imposer lors d’un troisième tour composé de deux matchs aller-retour, puis lors d’un barrage aller-retour.

Ce sont en tout huit équipes qui participeront. L’OL devrait être tête de série et connait déjà ses adversaires potentiels. On retrouve notamment l’Union Saint-Gilloise, mais aussi le Sparta Prague ou encore les Néerlandais du NEC Nijmegen et éventuellement le Fenerbahce s’il passe le cap du 2e tour.

En barrage, les Lyonnais pourraient retrouver Bodo Glimt ou l’Olympiacos si ces deux équipes franchissent le 3e tour.

Tout cela est soumis à une condition, rappelle le compte X Data’Scout : "Si jamais Aston Villa gagne la Ligue Europa, le Sporting Portugal sera repêché et cela décalera toutes les têtes de série. L'OL passera tête de série numéro 1 et ne pourra plus affronter le Fenerbahce au troisième tour ni Bodo/Glimt ou son bourreau en barrages".

Enfin, si jamais l'OL perd que ce soit au troisième tour ou en barrages, les hommes de Paulo Fonseca seront qualifiés directement pour l'Europa League.

Corentin Tolisso et ses coéquipiers vont donc reprendre la saison plus tôt afin d’être prêts pour ces deux rendez-vous cruciaux. Le troisième tour est prévu le 4/5 août pour le match aller et le 11 août pour le match retour. Le match aller des barrages est programmé le 18 ou 19 août pour un retour le 25 ou 26 août, juste après la reprise de la Ligue 1.